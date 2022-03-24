رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.وأكد أمير منطقة تبوك في تصريحه أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.وأشاد سموه بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ سموه الشعب السعودي، وكذلك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.