رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.وأشاد المسحل بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، وقد حصدت الرياضة السعودية اليوم إحدى ثماره بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية.وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد والاهتمام الكبيرين اللذين حظي بهما المنتخب السعودي من وزير الرياضة، الذي لم يدخر جهدًا في تسخير جميع الإمكانيات للمنتخب الوطني من أجل تحقيق حلم المونديال.وقدم المسحل التهنئة للجماهير السعودية على هذا الإنجاز الكبير، موجهًا الشكر كذلك للإعلام الذي قدم صورة مثالية للدعم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني طوال مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.وأشار إلى أن ضمان التأهل إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف في هذه التصفيات، مشددًا على أن الهدف للمنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة المجموعة وتأكيد أفضليته وأحقيته بتمثيل القارة الآسيوية في أكبر محافل كرة القدم، معرباً عن تمنياته للكرة السعودية بمزيد من الإنجازات، متمنيًا للمنتخب الوطني أن يقدم في المونديال القادم صورة مشرفة للكرة السعودية والعربية والآسيوية.