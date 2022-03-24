رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وزير الرياضة: «نحمد الله عز وجل على تحقيق أبطالنا لهذا المنجز الكبير، والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو ما يُجسد الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، والمتابعة والاهتمام المستمرين من ولي العهد، الذي يقف خلف كل صغيرة وكبيرة، ووراء كل ما يتحقق في رياضتنا من منجزات متوالية، كانت ثمرة تخطيط ورؤية طموحة يقف خلفهما قائد ملهم».

وأضاف: «أولت قيادة هذا الوطن الغالي القطاع الرياضي كل الاهتمام، والدعم غير المسبوق الذي بدأنا في الفترة الماضية نقطف ثماره على أرض الواقع، بجملة من الإنجازات والنجاحات الكبيرة لرياضة المملكة في مختلف الألعاب، بجهود كبيرة كان أبطالها شباب وشابات هذا الوطن الغالي».

واختتم تصريحه قائلاً: «أهنئ لاعبي الأخضر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أخي ياسر المسحل على هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء بعد جهد وعناء، تكللا -ولله الحمد- بالتأهل إلى هذا المحفل العالمي الكبير، وهو ما يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية، ودليل على ما يتميز به اللاعب السعودي من قدرات فنية كبيرة، مع أمنياتي لصقورنا بالتوفيق في منافسات كأس العالم القادمة 2022، وتشريف هذا الوطن الغالي خير تشريف».