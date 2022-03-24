قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي بالوصول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.وأكد الأمير عبدالله بن سعد لـ«عكاظ» أن وصول منتخبنا الوطني للمرة السادسة للمونديال يعتبر من الإنجازات الكبيرة في تاريخ الكرة السعودية، مشيرا إلى الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي في مملكتنا الغالية من قبل القيادة الرشيدة، والتخطيط السليم أثمر هذا الإنجاز غير المستغرب للكرة السعودية وتواجدها في كأس العالم القادمة.وبارك الأمير عبدالله بن سعد لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وصول المنتخب السعودي لمونديال 2022، مشيدا بالجهد الذي قدمه من أجل تسخير كافة الإمكانيات المناسبة التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي، وكذلك العمل الجماعي لرئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية ونجحوا في التأهل لكأس العالم القادمة، مثنيا على النتائج الإيجابية التي تحققت في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.واختتم الأمير عبدالله بن سعد حديثه بقوله: «الجماهير السعودية تستحق الفرحة الكبرى بمناسبة تواجد منتخبنا الوطني في كأس العالم القادمة ويبقى الدور الفعال للجماهير ومؤازرتها للصقور الخضر بالحضور في مونديال 2022».