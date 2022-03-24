تنطلق غدًا الجمعـة، الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وتحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلـون 10 فرق.وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: «فخـور بالعمل الذي أنجزته جائزة السعودية الكبرى والتي قدمت حدثاً عالمياً يليق بمكانة المملكة الراسخة كموطنٍ جديدٍ لرياضة المحركات في العالم، وبكل تأكيد سيكون سقف الطموحات والتطلعات لحدث هذا العام أكبـر لتأكيد النجاح الباهر الذي تحقق في النسخـة السابقة، لاسيما مع تنظيم السباق للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط».وأضاف: «ثقتي كبيرة في قدرات أبناء المملكة لمواصلة مسيرة النجاحات التي يحققها القطاع الرياضي في المملكة والتي تخطت حدود العالمية، وهي ثمرة الدعم غير المحدود الذي نجده من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله، وسعياً لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، ووضع المملكة في موقعها الطبيعي على خارطةِ الدولِ الكبـرى في احتضان المناسبات العالمية».من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، اكتمال كافة التحضيرات والبناء على المنجزات التي تحققت في السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي 2021 لتجسيد حاضر المملكة المزدهر ومستقبلها المشرق، وبشكل يعكس الدعم الكبير من الأمير محمد بن سلمان، واهتمام سموه البالغ بالقطاع الرياضي، وثقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. كما أشار إلى الإنجاز المميز والمتمثل ببناء الحلبة في زمن قياسي عالمي، إضافةً إلى تنظيم السباق مجدداً بعد أقل من 4 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعكس قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بأبهى صورة.ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 عشرون سائقاً يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين ماكس فيرستابين ولويس هاميلتون وفالتري بوتاس ولاندو نوريس وسيرجيو بيريز وكارلوس ساينز وتشارلز لوكلير، ودانيال ريكاردو، وبيير غاسلي، وفيرناندو ألونسو، وإستيبان أوكون، وسيباستيان فيتيل، ولانس سترول، ويوكي تسونودا، وجورج راسل، ونيكولاس لطيفي، وأليكس ألبون وتشو جوانيو، وميك شوماخر، وكيفين ماغنوسين، فيما تضم قائمة الفرق مرسيدس وريد بُل ريسينغ، فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ثم هاس.وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة، حيث تبدأ بالتجارب الأولى لـ«تحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط» عند الساعة 01:10 ظهراً، فيما تنطلقُ حصة التجارب للفورمولا 2 في الساعة 02:25، يلي ذلك تمارين وقفة الصيانة للفورمولا1، كما ستبدأ حصة التجارب الأولى للفورمولا1 عند الخامسة مساءً على أن تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات الفورمولا2 عند الساعة 06:25، وعند الثامنة مساءً تنطلق حصة التجارب الثانية للفورمولا1 ثم التجارب الثانية لتحدي بورشة سبرينت الشرق الأوسط. كما يشـهد يوم السبت 26 مارس جدولاً زمنياً مشابهاً لليوم الذي يسبقه، فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساءً، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم، وفي تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 27 مارس 2022م، ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل إلى ساعتين.