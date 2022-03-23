تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم (الأربعاء) لكشف استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب الصين ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال: «أصبحنا في نهاية الطريق لإنهاء هذه التصفيات الطويلة التي انطلقت منذ شهر أغسطس من عام 2019. والآن نحن أمام أسبوع حاسم لتحديد المنتخبات التي ستحصل على بطاقات التأهل المباشرة إلى كأس العالم 2022، لذلك فهو أسبوع صعب لجميع المنتخبات التي تتطلع للتأهل».

وعن الدعم الجماهيري للمنتخب السعودي من خلف الشاشات رد رينارد قائلاً: «دائمًا أكرر للاعبين بأن خلفهم الشعب السعودي منذ بداية التصفيات، وأؤكد لهم بأن تلك الجماهير تتطلع دائمًا بأن يكون منتخب بلدهم في كأس العالم. ومن أجل ذلك عملنا بشكل جيد منذ البداية، لكننا لم ننته بعد من تحقيق هدفنا، لذلك فنحن أكثر تركيزًا ورغبة وإصرارًا لتحقيق الفوز غدًا من أجل إسعادهم».

وكشف رينارد أن الإصرار والرغبة والتركيز مفتاح الفوز، وقال: «يجب أن نحترم المنتخب الصيني، في المقابل يجب علينا أن نركز على أنفسنا فكل شيء بأيدينا، ودائمًا أكرر بأن الإصرار والرغبة والتركيز متى ما كانت حاضرة سنحقق هدفنا».

وعن جاهزية اللاعب فراس البريكان لمباراة غد قال: «انتظم يوم أمس الثلاثاء في المعسكر مع زملائه، وسنعمل على إعداده للمباراة التالية أمام المنتخب الأسترالي».

وعن الاهتمام الكبير الذي تلقاه الكرة السعودية قال: «فترة رائعة للكرة السعودية نستشعر فيها حقيقة هذا الدعم والطموح لدى الحكومة والشعب، لذلك نحمل واجب إيصال المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، فقط من أجل أن نرد لهم الشكر والعرفان على هذا الدعم الكبير».