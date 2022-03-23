دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزيرالتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والنسخة الأولى للألعاب المختلفة للبنين والبنات، في حفل أقيم صباح اليوم (الأربعاء) بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض.

وحضر الحفل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعدد من مسؤولي وزارتي الرياضة والتعليم والاتحادات الرياضية.

وستشهد النسخة الثالثة من دوري المدارس التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث تم إطلاق ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، لتنظم إلى رياضة كرة القدم لدوري المدارس 2022، وتقام منافساتها للفرق المدرسية من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة (للأعمار من 12 إلى 18 سنة)، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (لأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها مرحلة بطولة السعودية للنخبة، التي ستقام في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن «الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الرياضة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مكّن وزارة الرياضة من إطلاق مشاريع ومبادرات رياضية متنوعة، ومن ضمنها مشروع دوري المدارس بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم»، مضيفاً: «اليوم نمضي مجدداً مع وزارة التعليم في مشروع دوري المدارس ليسهم في تنمية وتطوير المواهب الرياضية في مدارس التعليم العام، فبعد النجاح السابق للدوري في رياضة كرة القدم تم إضافة ألعاب رياضية متنوعة للبنين وللبنات ستثري من منافسات الدوري وستسهم في تنمية المواهب المدرسية».

وقدم وزير الرياضة شكره وتقديره للدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قائلاً: «نشكر وزير التعليم على هذا التعاون المتجدد والمثمر بين الوزارتين، ونتطلع إلى نجاحات واسعة يحققها دوري المدارس».

من جانبه، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: «سعدنا اليوم بتدشين دوري المدارس لهذا العام ليستمر في تحقيق أهدافه، ونحن في وزارة التعليم نسعد بالتعاون القائم مع وزارة الرياضة في هذا المشروع وفي جوانب التدريب والتطوير»، مضيفاً: «دوري المدارس سيسهم في بناء مجتمع صحي رياضي حيوي، فالرياضة المدرسية تشهد تفاعلاً مستمراً، والرياضة أصبحت نمط حياة، وقد عملنا في الوزارة على تطوير النشاط الرياضي لأهميته، ولدينا كفاءة عالية في مجال التربية الرياضية».