يلتقي المنتخب السعودي بنظيره المنتخب الصيني عند الساعة السادسة مساء غدٍ (الخميس) ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز لضمان التأهل للمونديال والمشاركة للمرة السادسة في تاريخه بالحدث العالمي، وقد يضمن أيضاً التأهل إلى النهائيات قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في مباراة تنطلق قبل نحو ست ساعات من مباراة الأخضر.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء متصدراً مجموعته بـ19 في المقابل يحتل المنتخب الصيني المرتبة الخامسة في المجموعة بـ5 نقاط.

وغادرت اليوم بعثة المنتخب السعودي أبو ظبي إلى الشارقة استعداداً لمواجهة غد، فيما التحق اللاعب فراس البريكان ببعثة المنتخب بعد تعافيه من العارض الصحي.