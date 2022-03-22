يدشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح غد (الأربعاء)، النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك، حيثُ بدأ في عام 2019، ويهدف لصناعة جيل جديد للرياضة السعودية، والمساهمة في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الرياضة في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويقام دوري المدارس على مراحلَ عدة، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسختين الأولى والثانية أكثر من 118.000 طالب من مختلف مراحل التعليم العام الثانوية والمتوسطة والابتدائية، مثلوا أكثر من 5441 فريقاً، حيثُ أدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.

ويشارك في النسخة الجديدة لدوري المدارس، 426 ألف طالب وطالبة يمثلون 42.534 فريقا، يتنافسون في ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، وذلك في صالات وملاعب وزارتي التعليم والرياضة.