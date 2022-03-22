وضع مدرب منتخبنا الوطني رينارد خطة هجومية تتناسب مع مواجهة الصين بعد غد (الخميس) على ملعب نادي الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحرص المدرب رينارد خلال مران اليوم (الثلاثاء) على ملعب قصر الإمارات في أبوظبي، على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة الصين الحاسمة، وشهدت الحصة التدريبية وجود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وكانت بعثة الصقور وصلت إلى الشارقة مساء اليوم بعد نهاية الحصة التدريبية.

وسيختتم الأخضر تحضيراته الفنية على ملعب نادي الشارقة الذي سيحتضن لقاء الصين القادم، بمران خفيف سيضع من خلاله اللمسات الفنية النهائية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الصين الحاسمة.

وسيعقد المدرب رينارد غدا (الأربعاء) مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الصين القادمة، وتسليط الضوء على استعدادات الأخضر للقاء المرتقب.