النادي الأهلي نادي المبدعين والشعراء، على رأسهم الأميران عبدالله الفيصل، ونجله الأمير محمد العبدالله الفيصل (رحمهما الله)، ومدرج النادي الأهلي كذلك مدرج المبدعين والشعراء، وأيقونتهم الراحل مساعد الرشيدي (رحمه الله) الذي قال:

«لا فاز الاهلي تنام الأرض مبسوطة

العشب سر ابتسامتها.. وفرحتها»

وعطفاً على النتائج التي سجلها الراقي في مسابقة الدوري هذا الموسم، لم تكن الجماهير سعيدة، وعقب مباراة الهلال والأهلي الأخيرة التي خسرها الأهلي 2-4 حضر شعراء الأهلي من المدرج هذه المرة ليبثوا وجعهم على حال فريقهم، عندما غرد الشاعر الدكتور محمد علي الحربي عبر حسابه في تويتر، قائلاً: «الضرب في الميت حرام»، ليرد عليه نجم برنامج شاعر المليون الشاعر محمد علي السعيد ببيت من الشعر يقول:

«الضرب بـالـمـيّـت حرام بْـ مماته

لكن مـ دامه حيّ جايز به الضرْب»

ليرد عليه الحربي، بقوله:

«إلاّ إذا هـــو كــاتــبٍ فــي وصــاتــه:

راسي ولو قامت على شانه الحرب»

ويرد عليه الشاعر السعيد، بقوله:

«عـلـى عـدانـا مــا نـحــبّ الشماتة

وشلون باللي نعشقه يا صبي حرب؟!»

ويختتم الحربي الرديّة على السعيد، بقوله:

«أحيان طبّ الحلق مزعة لهاته

والجِلد طبّه قشعته لا غدا جَرْب»

وما بين جلد الذات وبين دعم الفريق، ينقسم المدرج الأهلاوي خلال ما تبقى من الموسم.