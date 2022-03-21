يواجه الخماسي الهلالي علي البليهي، وياسر الشهراني، وسالم الدوسري، وموسى ماريغا، وصالح الشهري خطر الإيقاف وعدم المشاركة مع الزعيم في المباراة الختامية لكأس الملك للموسم الحالي، في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة الشباب يوم (الأحد) الثالث من شهر أبريل القادم، ضمن دور نصف النهائي في البطولة الغالية.

وسيبدأ المدرب رامون دياز في تجهيز الفريق الكروي لمواجهة الشباب الحاسمة في دور الأربعة بكأس الملك، يوم (الخميس) المقبل بعد الراحة التي منحت للاعبين عقب الفوز على فريق الأهلي 2/4، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواصلة مطارة فريق الاتحاد «المتصدر» للدوري.

ويطمح المدرب الأرجنتيني لقيادة الزعيم للمباراة النهائية في كأس الملك، والسعي لتحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي.

• المهددون بالإيقاف:

1) علي البليهي

2) ياسر الشهراني

3) سالم الدوسري

4) موسى ماريغا

5) صالح الشهري