يواجه فريق الشباب نظيره الفيصلي وديا يوم (السبت) القادم، ضمن تحضيرات الليوث لمواجهة الهلال يوم (الأحد) الثالث من شهر أبريل القادم، ضمن دور نصف النهائي لكأس الملك.

وسيبدأ المدرب شاموسكا في التجهيز للفريق الشبابي لمباراة الهلال غدا (الثلاثاء) بعد الراحة التي منها للاعبين الأيام الثلاثة الماضية عقب التعادل الإيجابي أمام فريق الطائي 2/2، في الجولة الماضية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى المدرب الشبابي لتجهيز الفريق فنيا لتحقيق كأس الملك الغالي، بعد أن تضاءلت آمال الليوث بتحقيق لقب دوري المحترفين.