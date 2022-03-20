بات دفاع الأهلي الأسوأ والحلقة الضعف في مسيرة الفريق الكروي، حيث استقبلت شباكه 36 هدفا من خلال 25 جولة كواحد من أسوأ خطوط الدفاع في دوري المحترفين السعودي.

واعتبرت العديد من الجماهير الأهلاوية دفاع فريقها الأسوأ من أصل 16 فريقا، إذ يتواجد في الدفاع دانكلير وعبدالباسط الهندي ومحمد خبراني، وعلي مجرشي واليوسكي اللذان يملكان نزعة هجومية، كما سُجل لدفاع الأهلي بأنه الفريق الوحيد الذي استقبل في شباكه (2) هاتريك هذا الموسم، من قبل فريق الاتحاد، والهلال، في خضم جولات الدوري الحالية.

وامتعضت الجماهير الأهلاوية من دفاع فريقها الذي أصبح نقطة ضعف في المنطقة الخلفية للفريق عطفا على المستويات المتدنية التي يقدمها الدفاع والتي ربما ستساهم في هبوط الفريق هذا الموسم.

من جهة أخرى، أكد المدرب الوطني بندر الجعيثن بقوله «اللاعبين يتحملون جزءًا من المسؤولية، حيث إن خط الدفاع سيئ ومن وجهة نظري لا أتوقع أن الفريق الأهلاوي سيحقق شيئًا طالما أن عبدالباسط الهندي في خط الدفاع وهو لاعب صغير بالسن وأمامه مستقبل ولكن أظن أنه تأثر بأمور خارج الملعب، وأنا أقول للهندي ولزملائه اللاعبين يجب أن تصحوا ونقرع الأجراس لكم، فمصلحة الأهلي أهم».

وأتبع الجعيثن: «الفريق الأهلاوي افتقد لروحه المعروفة داخل الملعب وهذا ما لمسناه في المباريات الأخيرة، وهذا طبعًا له انعكاسات تتحملها إدارة النادي بلا شك، بالإضافة إلى أن مدافع الفريق البرازيلي دانكلير لا يعي ما هي الخطة الدفاعية وما هو التمركز الصحيح، فأنا أقول للأهلاويين، إذا أردتم النجاة من الهبوط فغيروا الدفاع».