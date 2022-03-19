علمت «عكاظ» من مصادرها أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فتحت تحقيقاً مع إدارة نادي الاتحاد على خلفية إصدارها بياناً يوم (الأربعاء) الماضي، تضمن انتقادات لبعض قراراتها التي صدرت أخيراً بحق النادي، قبل أن تعود الإدارة الاتحادية وتقدم اعتذاراً رسمياً للجنة الانضباط مع سحب البيان السابق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة الانضباط والأخلاق تتجه لفتح تحقيق موسع لمعرفة حيثيات البيان الاتحادي ضد «الانضباط».

ومن المتوقع أن يتم إصدار عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بحق الشخص الذي كان وراء البيان الاتحادي، مع إمكانية تخفيف العقوبة بعد بيان الاعتذار الذي أصدرته الإدارة الاتحادية يوم (الجمعة) الماضي.