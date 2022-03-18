من مباراة لأخرى يثبت النمور عزمهم على تحقيق لقب الدوري، ووسط حضور 60 ألف مشجع وصل الاتحاد للنقطة 60 بعد تفوقه على ضيفه الحزم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية وسط دعم جماهيري كبير، فيما اعتمد فريق الحزم على الهجمات المرتدة وتسديدات نوفل الزرهوني والتي وقف لها حارس الاتحاد مارسيلو غروهي بالمرصاد، وفي الشوط الثاني كثف الاتحاد من هجماته واستطاع من هز شباك الحزم عن طريق مهند الشنقيطي من تسديدة قوية سكنت الشباك الحزماوية (د: 66)، ومن ثم أضاف النجم عبدالرزاق حمدالله هدفين للاتحاد أولاً من تسديدة أرضية (د: 86)، ومن ثم لعبة مزدوجة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك كهدف ثالث للاتحاد (د: 90+6)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه التاسع عشر ويصل للنقطة 60 ومنفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الحزم الخسارة 17 وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير وبات قريباً من توديع دوري المحترفين.