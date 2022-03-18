شهدت مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي التي أقيمت على ملعب الملز ضمن الجولة 25 معركة هجومية خاصة بين النيجيري «إيقالو»مهاجم الهلال والسوري عمر السومة الذي سجل هدفاً لفريقه في هذه المباراة، بهذا وواصل لاعب الهلال «إيقالو» تسجيل الأهداف في مرمى الخصوم كعادته في المباريات الماضية واستطاع أن يصنع الفارق مع الكتيبة الزرقاء بتسجيله ثلاثة أهداف «هاترك»، والذي من خلاله كسب الزعيم النقاط الثلاث، وبهذه الأهداف واصل «إيقالو» تصدره لهدافي الدوري بـ«19» هدفاً، ومن المتوقع أن يستمر في جلب الأفراح الهلالية بتسجيله للأهداف في المباريات القادمة كونه يملك حساً تهديفياً عالياً، وبهذا «الهاترك» من اللاعب «إيقالو» يكون قد ابتعد عن أقرب منافسيه لاعب الاتحاد البرازيلي رومارينيو بفرق «4» أهداف والذي يملك «15» هدفاً في المركز الثاني.