تفوق فريق الهلال على ضيفه الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة هلالية تمكن من خلالها من إحراز أربعة أهداف جاءت ثلاثة منها في الشوط الأول عن طريق هداف الفريق إيغالو (هاتريك 11، 34، 45+3)، ومن ثم أضاف موسى ماريغا الهدف الرابع (د: 58)، وقلص الأهلي النتيجة عن طريق عمر السومة (من ركلة جزاء 69)، وإزغان اليوسكي (د: 90+6)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق الهلال الفوز الرابع عشر ويصل للنقطة 49 وفي المركز الثاني، فيما تلقى الأهلي الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 28 نقطة وفي المركز العاشر.