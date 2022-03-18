خرج فريق الطائي بنقطة ثمينة من أمام ضيفه الشباب بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين تقدم الشباب أولاً عن طريق كارلوس جونيور (د: 39)، وعادل للطائي محترفه دينير من تسديدة رائعة من خارج منطقة الثماني عشرة (د: 51)، وعاد كارلوس جونيور ليضع بصمته التهديفية الثانية (د: 69)، ومن ثم تمكن الطائي مجدداً من إدراك التعادل عن طريق محترفه توبياس فيغيروا (د: 78)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الشباب التعادل الثامن له في الدوري ويصل للنقطة 47، فيما حقق الطائي التعادل الثالث ووصل للنقطة 27 وفي المركز الثاني عشر.