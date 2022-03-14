يحتاج فريق الاتحاد إلى 14 نقطة من أصل 18 نقطة في الجولات الـ6 المقبلة، ليحصد اللقب رسميا، أما فريق الهلال فهو بحاجة إلى خسارة الاتحاد في جولة وتعثره بالتعادل في أخرى على الأقل، مع ضمان فوز الهلال في 8 جولات مقبلة. أما فريق الشباب فهو مطالب بالانتصار في جميع الجولات القادمة، بشرط خسارة الاتحاد في 5 جولات على الأقل، وكذلك فريق الهلال، وهو السيناريو الصعب الذي يبقي بصيص أمل لـ«الليث» في خطف لقب الدوري.

كما يحتاج الاتحاد إلى 16 نقطة من أجل كسر الرقم القياسي المسجل بنادي الهلال كأكثر فريق حقق نقاطا في الموسم الواحد برصيد 73 نقطة.

• الاتحاد ينتظر اللقب بعد 11 عاما

يمتلك العميد في صدارة جدول الترتيب 57 نقطة من 24 مباراة، حيث انتصر في 18 مناسبة، مع التعادل 3 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة في 3 مواجهات. ويواجه الاتحاد في مبارياته الست المتبقية كلًا من الهلال والحزم والفتح والطائي والاتفاق والباطن، على الترتيب.

حسابيًا، فوز الاتحاد في جولاته يعني الحصول على اللقب، بينما الفوز في 3 جولات مع التعادل في مناسبة وحيدة يضمن له هذا الأمر أيضًا، لكن الخسارة في 4 جولات تقحمه في حسابات معقدة.

إجمالًا، يحتاج الاتحاد إلى الحصول على 14 من أصل 18 نقطة ممكنة، حتى يتسنى له الحفاظ على اللقب رسميًا، دون انتظار منافسيه.

• الهلال يعود من بعيد

تابع جمهور الزعيم فوز الهلال على الرائد بهدف دون رد، بشغف شديد، حيث زادت فرصة الهلال في التتويج باللقب.

ولدى الهلال، في المرتبة الرابعة، 46 نقطة من 22 مباراة، حيث انتصر في 13 مناسبة، مع التعادل 7 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة في مواجهتين سابقتين.

يلتقي الهلال في مبارياته الـ8 المتبقية كلًا من الاتحاد والأهلي والفيحاء والاتفاق وضمك وأبها والفتح والفيصلي على الترتيب.

حسابيًا، يحتاج الهلال إلى الفوز في كل جولاته، شريطة أن يخسر الاتحاد جولتين من أجل الحصول على اللقب بصفة رسمية.

• الشباب.. الفوز لا غير

تبقى فرصة الشباب لحسم اللقب، حيث يمتلك الليث 46 نقطة من 23 لقاءً، في ظل الفوز 13 مرة، مع التعادل في 7 مناسبات، والهزيمة في 4 مواجهات سابقة.

ويخوض الشباب مبارياته الست الأخيرة ضد كل من الطائي والنصر والفيصلي والرائد والتعاون والأهلي على الترتيب.

حسابيًا، من أجل التتويج باللقب مع خالد البلطان، يحتاج الشباب إلى الفوز في جميع الجولات، مع تعثر الاتحاد في 5 مناسبات، بجانب خسارة الهلال 9 نقاط، أي التعادل والخسارة على أدنى تقدير.

•• احتمالات فوز الاتحاد بالبطولة:

- 9 نقاط في حال فوزه على الهلال

- يحتاج إلى 8 نقاط إذا تعثر الهلال في جولتين

- 11 نقطة في حال تعادله مع الهلال

- 14 نقطة في حال خسارته أمام الهلال

•• احتمالات فوز الهلال بالبطولة:

- الفوز على الاتحاد إياباً

- تعثر الاتحاد في جولتين بخسارة وتعادل بشرط انتصار الهلال في جميع المواجهات

•• احتمالات فوز الشباب بالبطولة:

- تعثر الاتحاد في 5 مباريات

- تعثر الهلال في 3 جولات

- انتصار الشباب في جميع جولاته