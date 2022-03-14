أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول «إيرفي رينارد» عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان، صالح الشهري.

وسيغادر الأخضر مساء يوم الجمعة القادم إلى العاصمة الإماراتية «أبوظبي»، لإقامة معسكر إعدادي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

تجدر الإشارة، إلى أن الأخضر يتصدر مجموعته برصيد «19 نقطة» من ثماني مواجهات.