يواجه الرباعي الاتحادي زياد الصحفي، وأندريه، ورمارينهو، وعبدالرزاق حمدالله، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة الحزم يوم (الجمعة) القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مباراة العميد القادمة بعد لقاء الحزم أمام فريق الفتح في الأحساء، ضمن مباريات الجولة (26) في دوري المحترفين.

وسيفتقد الفريق الاتحادي لخدمات اللاعب فهد المولد في مباراة الحزم القادمة، بسبب حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الكلاسيكو أمام الشباب، والتي انتهت لصالح العميد بهدفين مقابل لا شيء ورفع رصيده لـ(57) نقطة والانفراد بصدارة الدوري.

من جانب آخر، يبدأ المدرب كونترا تحضيراته الفنية لمواجهة الحزم القادمة، وسيستعيد العميد اللاعب عبدالرحمن العبود بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين، ويطمح المدرب الاتحادي لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام الحزم والوصول للنقطة (60) والانفراد بصدارة الدوري، قبل فترة التوقف لأيام الفيفا.