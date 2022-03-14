يفتح مدرب الهلال دياز ملف مواجهة الأهلي يوم الجمعة القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الراحة التي منحت للاعبين عقب الفوز على فريق الرائد بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب ماريغا، في الجولة الماضية في الدوري، إذ يسعى المدرب دياز لتجهيز الفريق الكروي لمباراة «الكلاسيكو» القادمة أمام الأهلي، التي يطمح من خلالها في مواصلة الزعيم للانتصارات وحصد النقاط، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وستشهد مباراة الأهلي القادمة عودة الثلاثي الحارس عبدالله المعيوف، وسالم الدوسري، بعد أن إراحتهما من التواجد في لقاء الرائد الماضي من قبل المدرب دياز، فيما اكتملت جاهزية الظهير الأيمن محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، وسيتحدد أمر مشاركته في لقاء الأهلي القادم، من خلال الحصص التدريبية التي ستسبق مواجهة الكلاسيكو المرتقب.

ويواجه الثنائي الهلالي سعود عبدالحميد وبيريرا خطر الإيقاف في حال حصولهما على إنذارات في مباراة الأهلي القادمة.