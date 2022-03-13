أصبح غريغ بوبوفيتش، المدرب الأسطوري لسان أنطونيو سبيرز، المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات ضمن الدور المنتظم في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).وقاد بوبوفيتش السبيرز للانتصار رقم 1336 بفضل الفوز الصعب والمستحق على يوتاه جاز (104-102) رغم أن الفارق وصل إلى 15 نقطة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.وتفوق مدرب السبيرز بالتالي على دون نيلسون الذي كان يحمل اللقب بعدد 1335 فوزاً.ويوصف بوبوفيتش بأنه مرادف للنجاح والاستمرار والولاء مع السبيرز الذي يدربه بلا انقطاع منذ موسم 1996-1997 وقادهم للفوز بالدوري 5 مرات أعوام 1999 و2003 و2005 و2007 و2014.أما نيلسون فهو من العلامات المضيئة في تاريخ مدربي (NBA) وتولى مسؤولية عدد كبير من فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة منها ميلووكي باكس (1976-1987)، وغولدن ستيت ووريورز (1988-1995) و(2006-2010)، ونيويورك نيكس (1995-1996)، ودالاس مافريكس (1997-2005).وساهم في نجاح بوبوفيتش لاعبون أسطوريون في عالم كرة السلة مثل تيم دانكان وديفيد روبنسون وتوني باركر ومانو جينوبيلي.وأكد بوبوفيتش عقب اللقاء الذي منحه الرقم القياسي لوسائل الإعلام أن هذا الإنجاز «لا يعود إلى شخص واحد».وأوضح: «كرة السلة لعبة جماعية. تخلق حالة من الانسجام بين لاعبيك الذين يقدمون بدورهم كل ما لديهم معاً وهذا ما حدث في مسيرتي مع هؤلاء اللاعبين والمدربين الرائعين وأنا محظوظ بوجودي معهم، وكذلك دعم تلك المدينة الجميلة».