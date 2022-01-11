تجاوز فريق الهلال مضيفه الطائي بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء سيطرة هلالية نتج عنه هدف مبكر عن طريق مدافعه جانغ هيون سو (د: 18)، ومن ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الهلالي الثاني (د: 18)، وفي الشوط الثاني ومن مجهود فردي أضاف مدالله العليان الهدف الثالث للهلال (د: 54)، وعاد موسى ماريجا ليحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه (د: 71).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه السابع ويصل للنقطة 27 ويحتل المركز الرابع، فيما تلقى الطائي خسارته التاسعة وتجمد رصيده عند 19 نقطة وفي المركز التاسع.