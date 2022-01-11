اكتفى فريق الأهلي ومضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية في ختام لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الفيصلي وتمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق هشام فايق (د: 10)، ومن ثم تمكن الأهلي من فرض سيطرته وتحصل على ركلة جزاء استطاع من خلالها القائد عمر السومة من إحراز هدف التعادل (د: 45+4)، وفي الشوط الثاني تقدم الفيصلي مبكراً عن طريق جليرمي الذي أحرز الهدف الثاني (د: 55)، ومن ثم عاد القائد عمر السومة ليحرز هدف التعادل لفريقه من تسديدة لا ترد ولا تصد (د: 81)، وشهد اللقاء حصول مدافع الأهلي محمد خبراني على بطاقة حمراء (د: 74).

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله السابع ويصل للنقطة 16 وفي المركز الثالث عشر، فيما حقق الفيصلي تعادله الخامس ووصل للنقطة 16 وفي المركز الرابع عشر.