أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعدي مواجهة الهلال والاتحاد، ومواجهة الفتح والفيصلي، المؤجلتين من الجولتين الـ12 والـ10 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستقام الأولى في الرياض يوم الثلاثاء 8 مارس القادم، وستقام الأخرى في الأحساء يوم الثلاثاء 22 فبراير القادم.

كما أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (25)، حيث تنطلق الجولة (19) يوم السبت 5 فبراير القادم، وتختتم الجولة (25) يوم السبت 19 مارس 2022، ويمكن الاطلاع على جدول المباريات من الرابط التالي (من هنا).

فيما أوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من (26) إلى (30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم إعلانها لاحقاً بعد نهاية مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية بناء على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.