وجه الحارس محمد العويس المنتقل حديثا إلى صفوف فريق الهلال، رسائل إلى إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي وجماهير النادي، مؤكدا أن انتقاله كان لظروف خاصة ورغبة شخصية منه بأن يخوض تحديا جديداً.

وقال العويس في تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): إلى جماهير الأهلي الوفية، سأغادر أسوار النادي وأنا أحمل لكم محبة وتقديراً من الأعماق، وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم عشت بينكم أجمل الليالي وفترة لا تُنسى في مسيرتي الكروية، ستظل لكم مكانة خاصة في قلبي.

وتابع: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهنا أشكر كافة رجالات الأهلي، وشكر خاص موصول للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وللأمير فيصل بن خالد بن عبدالله على كل شيء فعلاه من أجل استقطابي لارتداء قميص النادي الأهلي العريق، وأشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي على المجهودات التي يبذلونها من أجل الأهلي ودعواتي لهم الخالصة بالتوفيق في الأيام القادمة.

واختتم تغريداته بقوله: «أخيراً أود أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي أن انتقالي كان لظروف خاصة ورغبة شخصية مني بأن أخوض تحديا جديدا سائلاً الله لي ولكم التوفيق».