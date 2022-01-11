ينتظر نادٍ عاصمي دخول النجم الاتحادي فهد المولد فترة الأشهر الستة؛ التي يحق له من خلالها التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الإدارة الاتحادية فتحت ملف المفاوضات مع المولد من أجل تجديد عقده قبل دخوله «الفترة الحرة» الأحد 23 من شهر يناير الجاري، الذي يتزامن مع تواجد المولد في معسكر المنتخب السعودي التحضيري لمباراتي عمان الخميس 27 من الشهر الجاري، واليابان الثلاثاء الأول من شهر فبراير القادم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.وتسعى الإدارة الاتحادية لحسم مصير المولد قبل دخوله للفترة «الحرة» بالتجديد مع اللاعب أو عدم التجديد وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام القادمة.ويطمح المولد لتأمين مستقبله الاحترافي، بتوفير المتطلبات المالية المناسبة من أجل ضمان استمراره مع كتيبة النمور في السنوات القادمة.من جانب آخر، يجري المدرب كونترا مناورة كروية اليوم (الثلاثاء) سيعتمد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء الرائد عصر الجمعة القادمة في بريدة، ضمن مباريات الجولة (17) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وطالب المدرب الاتحادي اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمحافظة على صدارة الدوري.