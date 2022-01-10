مع تزايد الشائعات والتكهنات التي ربطت اهتمام نادي الهلال بالنجم العالمي لويس سواريز قبل انطلاق كأس العالم للأندية، أشارت آخر التقارير في إنجلترا إلى أن إنتر ميامي الأمريكي مهتم بمهاجم أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 34 عاما.

وكان سواريز موضع اهتمام من مختلف الأندية الأوروبية. وانضم لاعب الأوروغواي الدولي إلى أتلتيكو من برشلونة مقابل 7 ملايين يورو في سبتمبر 2020، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك المهاجم في 25 مباراة هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدفين في جميع المسابقات.

ويعتبر سواريز أفضل مهاجم في تاريخ الأوروغواي، ويملك سجلا مثيرا للإعجاب برصيد 65 هدفا في 128 مباراة دولية.

وينتهي عقد سواريز قريبًا، ولم يوقع على التمديد بعد، ما أدى إلى تزايد الشائعات حوله في الأسابيع الأخيرة التي ربطته بعدد من الأندية حول العالم، من بينها الهلال.

ويسعى المدرب الإنجليزي الحالي لفريق إنتر ميامي الأمريكي فيل نيفيل للتعاقد مع مهاجم جديد، وسواريز على رأس قائمة اهتماماته وأمنياته في سوق الانتقالات.

وكشفت التقارير الإنجليزية أن نيفيل معجب بشدة بمهاجم أتلتيكو مدريد، ويمكن لإنتر ميامي أن يتخذ خطوة للاعب إذا كانت المطالبة المالية لسواريز منطقية.

ويأمل إنتر ميامي الأمريكي إجراء عدد من التعاقدات لتحسين أداء الفريق.

وربطت التقارير المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة ناسيونال، فإن المهاجم الأسطوري سيغادر أتلتيكو مدريد عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم. وقالت: «سواريز لن يبقى في أوروبا»، ويبدو أن الانتقال إلى دوري MLS هو وجهته الأكثر ترجيحًا. فالمهاجم الذي استمتع بالنجاح مع ليفربول وبرشلونة وأتلتيكو في أوروبا، كان يلعب أيضًا مع أياكس، قد ينتهي به الأمر في إنتر ميامي، النادي المملوك من قبل ديفيد بيكهام، الذي لم يخفِ أبدًا رغبته في تجنيد لاعبين بارزين من الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم سواريز.