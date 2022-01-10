أعلنت إدارة نادي الفتح عن فسخ عقد البلجيكي «يانييك فيريرا»المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وقدم مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للمدرب يانييك فيريرا على الفترة التي قضاها مع النادي، متمنيا له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

يذكر بأن الفتح تعاقد مع المدرب «فيريرا» في شهر أكتوبر من عام 2019 وحقق في الموسم الأول له المركز 13 برصيد 33 نقطة، وفي الموسم الذي يليه حقق المركز السابع برصيد 42 نقطة، والموسم الحالي لم يستطع «فيريرا» سوى تحقيق 16 نقطة من 15 جولة وبالمركز 12 في سلم ترتيب الدوري.