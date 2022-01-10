أعلنت إدارة نادي الشباب، أنها تفاجأت بإبلاغ اللاعب أحمد شراحيلي لها بتوقيعه لنادٍ آخر، بعد ساعات من دخوله الفترة الحرة، وذلك بعد أن تم الاتفاق النهائي بين رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان واللاعب وبحضور وكيله.

وقالت إدارة نادي الشباب في بيان أصدرته اليوم (الاثنين) إنها بذلت مساعي عديدة خلال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب أحمد شراحيلي، حيث توصلت إلى اتفاق نهائي بين رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان واللاعب، وبحضور وكيله، وفوجئت بعد ذلك بتغيير الاتفاق وبمطالبات مالية إضافية من اللاعب، مما اضطر رئيس مجلس الإدارة إلى تلبيتها والاتفاق مع اللاعب مجددا على كافة الطلبات وبحضور المدير التنفيذي لكرة القدم والمدير الفني للفريق، وتم تحديد موعد توقيع عقد التجديد مساء أمس (الأحد) 9 يناير 2022 إضافة إلى تجهيز شيك الدفعة المقدمة للاعب.

وأضاف إدارة النادي في بيانها: «تفاجأنا خلال ساعات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة وتحديدا الساعة الرابعة عصر أمس عن التوقيع وإبلاغه لإدارة النادي أنه قد غير رأيه وأنه أتم التوقيع لنادٍ آخر بناء على رغبته».

وأكدت إدارة النادي رفضها القاطع للمزايدات من قبل أي طرف، والأسلوب المتخذ من قبل اللاعب ووكيله، وأنها تتعامل مع الجميع باحترافية تامة حسب أنظمة ولوائح الاحتراف حفاظا على مكتسبات النادي.

وشددت على أنها تؤكد ثقتها الكاملة في مجموعة اللاعبين المميزين والقادرين على تحقيق طموحات إدارة وجماهير نادي الشباب، وتعويض أي لاعب في مختلف المراكز، وأن انتقال أي لاعب أو عدم رغبته بالتجديد والاستمرار في النادي لن يؤثر إطلاقا على مسيرة الفريق.