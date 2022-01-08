بعد أن تمكن «النصر» من الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء «لضمك»، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها، ضمن مباريات الجولة الـ16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبّرت جماهير رياضية عن استيائها الشديد من خسارة فارس الجنوب للمرة الثانية على التوالي أمام التعاون والنصر. وقال لـ«عكاظ» سفر آل سعد، وعبدالله الحميدي، وعبدالله القحطاني: على الجهاز الفني بنادي «ضمك» أن يتدارك الهزيمتين السابقتين، بفوز قادم أمام الطائي، السبت القادم على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، بعد معالجة الأخطاء، ولاعبو «ضمك» قادرون على تلافيها، والتقدّم للمراكز الأولى في سلم ترتيب الدوري. وأضافوا: فارس الجنوب قدّم سلسلة من المباريات الرائعة خلال الجولات السابقة، والتي أسعدت جماهيره في منطقة عسير بوجه خاص في ظل المستويات الفنية المتقدمة التي يمتلكها اللاعبون، واتضحت على أرض الواقع في معظم مبارياته، وكانت كفيلة بأن يحتل المركز الثالث، وسيواصل التقدّم في سلم ترتيب الدوري، لامتلاكه جهازا فنيا متمكنا، وإدارة ناجحة لا ترضى إلاّ بالفوز واستقرار الفريق بين أندية الكبار.