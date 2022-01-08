خطف الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس المركز الأول في منافسات سيف الملك للون الصفر، فيما تصدر فلاح سلطان المطيري لون الشعل في الفئة ذاتها، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

وحصل على المركز الثاني في لون الصفر طلال بن عايض بن دغيثر، جاء بعده حمود بن دبوس الدبوس، ثم محمد فواز الحارثي، وحل خامساً بدر عبدالله الحربي، جاء بعده عبدالله عبدالعزيز السلطان، ثم ناصر علي العجمي، يليه ناصر بن هديبان الدوسري، وحل تاسعاً ضيف الله حجيلان المطيري، وجاء في المركز العاشر محمد ناصر العجمي.

وفي فئة الشعل، حقق المركز الثاني دبوس بن مبارك الدبوس، وحل ثالثاً حامد بن سعود العتيبي، يليه طاحوس ذيب العتيبي، ثم أورنس بن عناد العجمي، وجاء سادساً زيد سعود الغربي، وحل سابعاً صقر مطلق الفطيماني، ثم عارف عبدالهادي الشمري، وتاسعاً راشد سلمان العجمي، وجاء في المركز العاشر محمد سعد السبيعي.