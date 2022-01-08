أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، نتائج الشوط النسائي فردي المغاتير بجميع ألوانها.

وحققت هيا بنت محمد بن عسكر المركز الأول، تليها رسما بنت علي الدوسري، ثم ملاذ بنت عناد بن عون، وجاءت لمياء بنت ضحيان الرشيدي في المركز الرابع، وحصلت دلال بنت عبدالله العتيبي على المركز الخامس.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين رفع مراكز الشوط النسائي بعد الإقبال عليه وكثرة المسجلات، من 3 إلى 5 مراكز.

وتعتبر مشاركة النساء في النسخة السادسة من المهرجان مجرد بداية لمشاركات أوسع في النسخ المقبلة، حيث من المنتظر أن يوسع النادي نطاق المشاركات والأشواط المخصصة للنساء، الأمر الذي يشجع النساء المالكات للإبل على الاستعداد لهذه المشاركات في وقت مبكر، باقتناء أجمل المنقيات والاعتناء بها.

من جهتها، عبرت منيرة المشخص، إحدى المشاركات، عن سعادتها بالمشاركة، وذكرت أنها أصرت على الحضور في هذه النسخة، التي تعد الأولى من نوعها.

فيما قدمت أصغر المشاركات ملاذ بنت عون (7 أعوام)، الحاصلة على المركز الثالث، شكرها إلى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل على إتاحة الفرصة بمشاركة السيدات. وأكد وكيل المتسابقة الحاصلة على المركز الأول هيا العسكر أن موكلته أصرت على المشاركة خصوصا أنها الأولى للمشاركات النسائية، وقد شاركت في بكرة «باتلية»، مؤكداً سعادتها بحصولها على المركز الأول.

يذكر أن عدد المسجلات في هذا الشوط 34 مشاركة، تأهلت منهن 10 متسابقات للحصول على 5 مراكز.