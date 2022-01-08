انهت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش، لتولي تدريب الفريق الأول بالنادي خلفا للتونسي محمد دحمان.

ويملك إيليش (52 عاماً) سيرة ذاتية مميزة وهو ما رجح كفته لدى الإدارة القدساوية التي كانت تفاضل بين أكثر من اسم لتدريب الفريق.

وتولى إيليش تدريب نادي الشرطه العراقي في آخر تجربة تدريبية له حقق فيها كأس السوبر العراقي 2019 كما سبق له خوض تجربتين في الدوري السعودي مع الأهلي في فترتين عامي 2011 و2013 حقق معه كأس خادم الحرمين الشريفين، كما درب الرائد من 2016 حتى 2018، وبدأ أيليش مسيرته التدريبية في عام 2007 من خلال نادي بانيلياكوس.

من جانبه، أكد رئيس نادي القادسية أحمد غدران أنهم كإدارة فضلوا التعاقد مع الصربي أيليش لما يملكه من سيرة ذاتية قوية، وأيضا لخبرته في الملاعب السعودية والعربية، وهذا ما سيساعده على التأقلم السريع مع الفريق القدساوي.

وأضاف غدران: «تعاقدنا مع مدرب مميز وله اسمه في عالم التدريب، ونأمل أن يحقق الشيء المأمول منه مع الفريق من حيث النتائج والمستويات التي ستساهم في إسعاد الجمهور القدساوي، وبالتالي عودة الفريق لمكانه الطبيعي بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».