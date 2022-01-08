تتواصل مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاثة لقاءات، إذ يستضيف ضمك (رابع الدوري) نظيره النصر (ثالث الدوري) عند الساعة 3:50، ويحل الرائد (سادس الدوري) ضيفاً على الفتح (المركز الـ12) عند الساعة 5:45، فيما يلتقي الشباب (وصيف الدوري) فريق أبها (عاشر الدوري) عند تمام الساعة السادسة مساء.

صراع «الثالث» يجمع ضمك والنصر

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق ضمك لقاء صعبا أمام النصر، ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز والانفراد بالمركز الثالث، إذ يملك كلاهما الرصيد ذاته من النقاط (26 نقطة)، ويدخل مارد الجنوب هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه 19 هدفاً، فيما يحتل «العالمي» المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و5 خسائر، وله من الأهداف 24 وعليه 17 هدفاً.

الفتح يهدد الرائد

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه الرائد بمعنويات مرتفعة بعد عودة عدد من لاعبيه الأساسيين للمشاركة بعد شفائهم من فايروس كورونا، ويطمح «النموذجي» لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 19 هدفاً، أما فريق الرائد فيسعى لخطف الفوز للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل رائد التحدي المركز السادس برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه مثلها.

الليث يواجه أبها للثأر ومواصلة المطاردة

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام أبها سعياً لمواصلة انتصاراته ومطاردة المتصدر الاتحاد وكذلك للثأر من هزيمة الدور الأول، ويحتل الليث الأبيض المركز الثاني برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 30 وعليه 15 هدفاً، أما فريق أبها فيأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يخسر في آخر 4 جولات بتحقيقه لانتصارين وتعادلين ليحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 23 هدفاً.