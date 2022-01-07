إبداع الاتحاد يتواصل، والجوهرة المشعة تشهد انتصاراً جديداً للعميد على حساب ضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم النقص الذي يعاني منه الفريق.شهد اللقاء سيطرة اتحادية منذ البداية وسط تراجع دفاعي للفريق الفيحاء بحثاً عن الهجمات المرتدة، ومن ركلة زاوية نفذها برونو هنريكي ترجمها المدافع عمر هوساوي لهدف أول للاتحاد بعد رأسية جميلة لتهز الشباك الفيحاوية (د: 34)، وفي الشوط الثاني وضع برونو هنريكي بصمته مجدداً بصناعة هدف ولا أجمل، بعد تمريرة رائعة من هنريكي خلف المدافعين لدغها المهاجم رومارينهو من فوق الحارس فلاديمير ستويكوفيتش لتسكن الشباك الفيحاوية هدفا ثانيا للاتحاد (د: 67).وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد الانتصار الـ11 في الدوري ويصل للنقطة 35 منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.