اكتفى فريق الباطن وضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ولم ترتق المباراة للمستوى المأمول رغم سيطرة الاتفاق، إلا إن قائم الباطن وقف لرأسية سعيد الربيعي، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف، وبهذه النتيجة يحقق الفريقان تعادلهما السادس في الدوري. ووصل الاتفاق للنقطة 18 في المركز التاسع، والباطن للنقطة 15 في المركز الـ15.