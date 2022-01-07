قلب فريق التعاون تأخره بهدف أما ضيفه الحزم لفوز مهم بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الحزم أولاً عن طريق محمد موحا (د: 27)، وأدرك التعاون التعادل سريعاً عن طريق مهاجمه ليندر تاوامبا (د: 29)، ومن ثم أضاف المدافع اياغو سانتوس الهدف الثاني للتعاون (د: 84).وبهذه النتيجة يحقق التعاون الفوز الرابع له في الدوري ويصل للنقطة 17 ويقفز للمركز الـ11، فيما تلقى الحزم الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.