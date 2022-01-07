شهدت ميادين وساحات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، اليوم (الجمعة)، حضورًا جماهيريًا كبيرًا تجاوز 10 آلاف زائر، حرصوا على مشاهدة أشواط منافسات الصفر، في مسابقة بيرق المؤسس أثناء عرضها أمام لجنة التحكيم النهائي، وسط تنظيم لافت حرصت من خلاله إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وكثفت الجهات الأمنية جهودها الميدانية للعمل على تنظيم وانسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى المهرجان‏، بحضور رجال الشرطة والمرور، الذين توزعت دورياتهم على جميع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وفي مواقف السيارات، وعلى المداخل، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.

وقال الزائر محمد الدوسري: «حرصت اليوم على الحضور إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ومشاهدة أشواط منافسات الصفر النارية، والاستمتاع بالأجواء الحماسية».