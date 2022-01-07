انطلقت على صالة نادي النهضة دورة مدربي البلياردو التنشيطية لمدربي المنطقة الشرقية للبلياردو والسنوكر، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورئيس نادي النهضة طارق الحبيشي. ويشارك في الدورة التي يشرف عليها مدرب المنتخب السعودي للبلياردو الوطني منصور الخنفري أكثر من 25 مدرباً ومدربة من بينهم إحدى المدربات من نادي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الشرقية.وأكد المشرف على الدورة المدرب الوطني منصور الخنفري أن الدورة تشتمل على محاضرات فنية عملية ومحاضرات نظرية الهدف منها تطوير المدربين والمدربات، مقدماً شكره لاتحاد اللعبة على اهتمامهم وحرصهم على تطوير المدربين وإقامة مثل هذه الدورات. فيما شكر رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري إدارة نادي النهضة على تعاونها وتقديمها كافة احتياجات الدورة، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب في سبيل العمل والتعاون بين الاتحادات والأندية لخدمة شباب هذا الوطن.