وقعت إدارة نادي الفتح مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم النرويجي غوستاف ويخايم (28 عامًا)، وذلك بعد أن أمضى 3 سنوات قضاها مع الفريق. وقدمت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها مع النموذجي، متمنية له التوفيق في وجهته المقبلة. وكان غوستاف انضم إلى صفوف الفتح في سبتمبر 2019 قادماً من نادي ميتييلاند الدانماركي، وتم تسجيله بتوصية من المدير الفني السابق التونسي فتحي الجبال، قبل أن تحرمه الإصابة الموسم الماضي من المشاركة مع الفريق لمدة 5 أشهر والتي على إثرها تم استبدال بطاقته باللاعب الجزائري هلال سوداني حتى نهاية الموسم الماضي. يذكر أن غوستاف شارك مع الفريق الفتحاوي في 43 مباراة في الدوري و3 مباريات في الكأس وسجل 6 أهداف خلال مسيرته مع الفريق.‏‫