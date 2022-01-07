ربطت مصادر خاصة لـ«عكاظ» حضور عضو مجلس إدارة في نادي عاصمي خلال اليومين الماضية لمدينة جدة وعودته في اليوم نفسه بالتوقيع مع اللاعب الدولي عبدالإله المالكي لاعب خط الوسط بنادي الاتحاد ومنتخبنا الوطني الأول، على الرغم من اتفاقه مع ناديه على التجديد، شريطة استلام مقدم العقد وهو الأمر الذي نفته مصادر أخرى.

وأكدت المصادر أن اللاعب طلب مهلة لدراسة العروض مع وكيل أعماله وإعلان موقفه الرسمي، سواء بالتجديد مع ناديه أو الانتقال وخوض تجرب احترافية جديدة، وفي كلا الحالتين بات المالكي خارج التشكيل الأساسي للروماني كوزمين كونترا في لقاء اليوم (الجمعة) أمام الفيحاء دورياً.

وسيقود فهد المولد كتيبة النمور في المواجهة المرتقبة بين الفريقين خلال الساعات القادمة في رحلة الفريق الطويلة للمحافظة على صدارة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.