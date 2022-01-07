تنطلق مساء اليوم (الجمعة) الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الاتحاد المتصدر نظيره الفيحاء (سادس الدوري) عند الساعة 7:55، فيما يواجه الاتفاق (عاشر الدوري) مضيفه الباطن (المركز 15) عند الساعة 3:20، ويلتقي التعاون (المركز 14) نظيره الحزم (المركز 16) عند الساعة 6:05.

«العميد» في اختبار «البرتقالي»

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بحثاً عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة الدوري ورد اعتباره بعد خسارته في الدور الأول بهدف دون مقابل، رغم الغيابات التي تحيط بالفريق، إذ سيغيب المدافع أحمد حجازي لمشاركته مع منتخب بلاده، وإيغور كورنادو وعبدالإله المالكي لإصابتيهما، ويحتل العميد صدارة الدوري برصيد 32 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 27 وعليه 12 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء لتكرار نتيجة الذهاب والمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل «البرتقالي» المركز السادس برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 12 هدفاً.

التعاون والحزم.. مهمة البحث عن النجاة

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يطمح فريق التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتفاضاته نحو الصعود لمراكز الأمان، إذ يحتل سكري القصيم المركز الـ14 برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 30 هدفاً، وبالطموحات ذاتها يدخل فريق الحزم هذا اللقاء، إذ يسعى لوقف سلسلة الخسائر والخروج بنتيجة إيجابية سعياً للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل حزم الصمود المركز الـ16 والأخير برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين و5 تعادلات و8 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 19 هدفاً.

الباطن والاتفاق.. 3 نقاط تشعل المواجهة

على ملعب نادي الباطن، يدخل صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بطموح الفوز والهروب من المراكز المتأخرة، إذ يحتل السماوي المركز الـ15 برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 19 هدفاً، أما فريق الاتفاق فيسعى للفوز للابتعاد عن مراكز الخطر إذ إن الفارق النقطي بينه وبين مضيفه في لقاء الليلة هي 3 نقاط فقط، ويحتل الكوماندوز المركز العاشر برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه 26 هدفاً.