أعلن نادي الهلال إتمام مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إجراءات تجديد اللاعب الدولي محمد كنو بعقد يمتد حتى عام 2025، وقدم مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للعضو الذهبي للنادي الأمير الوليد بن طلال على دعمه الصفقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، حيث أرسلت إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.

وعللت إدارة نادي النصر وصفها لتوقيع نادي الهلال مع اللاعب كنو بـ«المخالفة القانونية الكبيرة»، بأن نادي النصر وقع عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه (الفترة الحرة)، وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واختتم نادي النصر بيانه بقوله: «يترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة، دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال».