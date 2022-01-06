عقد مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير مرعي ناصر عسيري اجتماعا برئيس مجلس الإعلام الرياضي بالفرع محمد آل شامي، الذي رُشّح من قبل منتسبي الإعلام الرياضي بعسير، وبحضور نائب مدير الفرع سعيد عبيد، ومنسق العلاقات العامة والشراكات المجتمعية بالفرع سعيد محيا، وحسن ذيبان، حيث استمع الحضور لعدة آراء ومداخلات، كما قدّم رئيس مجلس الإعلام الرياضي بالفرع خطة عمل تشمل زيارات للأندية الرياضية، وفرع وزارة الرياضة، وإدارة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وكذلك التعاون مع المراكز الإعلامية في الأندية الرياضية، ودوري الأحياء، وإقامة دورات للإعلام الرياضي، وورش للتحليل الرياضي. وقد تم تشكيل مجلس للإعلام الرياضي بالفرع، الذي يحق له زيادة الأعضاء من عدمها وذلك على النحو التالي:

1- سعيد عبيد (مشرف عام).

2- محمد آل شامي (رئيس المجلس).

3-حسن ذيبان (عضو).

4-محمد عسيري (عضو)