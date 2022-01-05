علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن نادي النصر اتفق رسمياً مع لاعب نادي الهلال محمد كنو لتوقيع عقد احترافي يمتد لـ3 سنوات قادمة بعد دخوله فترة الأشهر الـ6 «الحرة» التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ يريده دون الرجوع لناديه بداية من شهر يناير الحالي.

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان والتوقيع الرسمي بعد نهاية مباراة السوبر السعودي التي ستجمع الهلال بنظيره الفيصلي، غداً (الخميس)، وذلك لرغبة اللاعب في التركيز مع فريقه الحالي في النهائي المنتظر لتحقيق منجز يسجل في مسيرته الرياضية.

وكانت علاقة كنو مع الزعيم شهدت شداً وجذباً بين الطرفين خلال الفترة الماضية بسبب إصرار اللاعب ووكيله على الحصول على مستحقاته السابقة التي تقدر بـ 7 ملايين ريال قبل توقيع العقد الجديد وهو ما رفضته إدارة الهلال التي ترى أن المبالغ السابقة ليس للنادي علاقة بها، حيث كان قد وعد بها عضو شرفي سابق، ولكن لم يتم الوفاء بها رغم وجود مستندات تثبت ذلك إلا أن الإدارة الهلالية طالبت اللاعب بالتفاهم مع الشرفي الذي وعده بذلك في عقده الاحترافي السابق.

وفي حال إتمام التعاقد الرسمي سيكمل كنو المدة المتبقية مع ناديه التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم ما لم يتوصل اللاعب أو ناديه الجديد إلى حل لشراء المدة المتبقية من عقده الحالي.

يذكر أن كنو يعيش أجمل فتراته الرياضية مع الهلال بعد تألقه مع المنتخب السعودي الأول في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، إذ يعتمد عليه المدرب هيرفي رينارد بشكل أساسي طوال المباريات السابقة، وهو ما جعله هدفاً للأندية الراغبة بالتعاقد معه.