علمت «عكاظ» أن عددا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قدمت خطابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، وطالبت الأندية من الاتحاد السعودي مخاطبة الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لعدم مشاركة اللاعبين المتواجدين في الدوري السعودي باللعب في بطولة أمم أفريقيا التي من المقرر أن تنطلق في الكاميرون 9 يناير 2022، وتستمر حتى 6 فبراير، معللين ذلك بتفشي المتحور الجديد لفايروس كورونا «اوميكرون» في دول العالم عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة، ما يهدد سلامة اللاعبين بسبب انتقال العدوى، ولأهمية الاستمرار في المحافظة على سلامة اللاعبين من هذا الوباء.

كما طالبت الأندية عبر خطاباتها للاتحاد السعودي بإيجاد حلول مناسبة في حال لم يتم قبول طلبهم مما يؤثر على عدم مشاركة لاعبيهم خلال 4 جولات على أقل تقدير.

ورفضت إدارة نادي الشباب مغادرة مهاجم الفريق أوديون ⁦‪إيغالو‬⁩ للمشاركة مع منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا، ويأتي سبب الرفض بعد تأخر الاتحاد النيجيري لكرة القدم في طلب اللاعب قبل انطلاق البطولة بـ8 أيام، وينص قانون الفيفا على أن يكون الطلب قبل انطلاق البطولة بـ15 يوما كحد أقصى.

يذكر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أعلن أن نادي واتفورد الإنجليزي رفض السماح لمواطنه إسماعيلا سار لاعب الوسط بالانضمام إلى منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن واتفورد أبلغه الجمعة، بأنه لن يسمح لسار بالمشاركة في البطولة الأفريقية المقبلة.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان يحمل توقيع أمينه العام فيكتور سيه سيسيه إن النادي الإنجليزي برر رفضه السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بناء على حجج وأسباب «زائفة».

وأضاف البيان: «رد الاتحاد السنغالي مباشرة لتأكيد استدعاء اللاعب وضرورة قيام النادي بالسماح للاعب بالانضمام للمنتخب في موعد لا يتجاوز الثالث من يناير».

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي إذا أصر واتفورد على رفضه.

كما رفض فيليكس أفينا جيان مهاجم روما الإيطالي، تلبية دعوة المنتخب الغاني، للانضمام إلى معسكر الإعداد قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ويأتي من أبرز الأسماء التي ستغيب عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات 16 وحتى 19 أحمد حجازي من الاتحاد، وماريغا من الهلال، وأبوبكر من النصر، ومصطفى زغبة من ضمك.