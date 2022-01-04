قررت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي إلغاء مران الفريق الكروي الأول اليوم (الثلاثاء) بعد إصابة المدافع عبدالباسط هندي بفايروس كورونا.

وقررت إدارة الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، للتأكد من سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا.

وسجل النادي الاهلي يوم الجمعة 31 ديسمبر الماضي أول حالة إصابة في صفوف الفريق بعد إعلانه إصابة الكابتن معتز هوساوي بفايروس كورونا.

وتلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة اثنين من مدافعيه المحليين بكوفيد-19 وتأكد غيابهما عن مواجهته المقبلة أمام الفيصلي يوم الثلاثاء 11 يناير ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022/2021.